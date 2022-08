‘Stellita y su ángel de la guarda'; inclusión y Síndrome de Down

La autora Tere Domínguez O. decidió crear una obra maravillosa y en su nuevo libro llamado "Stellita y su ángel de la guarda", cuenta la vida de una niña con Síndrome de Down que nace en una familia numerosa y desde el primer día la empieza a llenar de amor y bendiciones.

LEE TAMBIÉN: Panamá reinó en Noruega

Publicidad

En este cuarto libro, enseña que el Síndrome de Down no limita ni a las personas que tienen esta condición ni a sus cuidadores. Por el contrario, esta historia revela cómo se puede cultivar el amor y la unión familiar alrededor de las personas con esta condición.

La obra está basada en la vida de Stellita Rojas Pardini, la menor de la familia del esposo de la autora, quien falleció en 2011 a los 58 años de edad.

“Es un libro sobre inclusión familiar y Síndrome de Down, me inspiré en mi cuñada Stellita, que murió el año pasado. Siempre el amor, la dedicación, la paciencia dentro del entorno familiar fue lo que logró que fuera una persona totalmente integrada en su familia y la sociedad”, destacó.

“Con esta obra quiero rendirle honor a mis suegros, quienes practicaron la inclusión familiar de forma sabia y perseverante, también agradecer a todos aquellos que cuidan a personas con discapacidad”, recalca la autora.

Respecto al libro, fue dividido en 10 capítulos, narra desde que ella nace, las circunstancias que nacen, como conoce a los hermanos, luego vienen la parte en que se encuentra con el ángel de la guarda y la acompaña hasta el final. Hay una comunicación del cielo y a tierra, el día define todas las etapas de la vida. También toca la época cuando fue princesa de Carnaval y el tiempo que estuvo con la familia iba al campo. En eso se desgrana las diferentes etapas.

Tere Domínguez detalla que la idea inició en 2020, algo que viene trabajando desde sus blogs. En Diciembre de 2021 lo comenzó a escribir. Se terminó todo a finales de julio. Destaca que tuvo que proporcionar a la ilustradora fotos de Stellita

La autora estuvo acompañada de Luis Yslas Prado, editor del libro, quien viajó desde Lima, Perú, para la ocasión. También por Silvia Fernández-Risco, ya que el libro lleva su sello Modus Ludicus y se encargó de la dirección artística. El moderador de la presentación fue Ameth Valencia, quien es promotor de lectura.

“Sí existen los ángeles, todos tenemos al ángel de la guarda, si son religiosos, debemos encomendarnos a los ángeles. Es uno de los temas que yo quise poner para que los padres tengan herramientas para hablar con los niños. Quería que unos de los libros infantiles tuviera ese componente para ayudar”, dijo al ser consultada sobre este tema.

Aunque tiene obras como ‘Te ofrezco mis puertas', fue sobe la enfermedad de cáncer ‘Chachalaca y su viaje inesperado', ave desplazada por un caso impactante y ‘Mariana y la ballena', también tiene su historia. Por lo que cada obra envía un mensaje y tienen ese hilo conductor que no lo había visto.

¿En Panamá hay inclusión? Según la autora sí. “He descubierto cosas con este libro, Panamá es modelo con un programa de educación de MiCultura, son más de 900 niños, con condiciones, que ellos aprenden a tocar instrumentos. El sábado se presentarán acá. La Fundación Down que hacen con la familia, las madres guerreras. En las escuelas ya tienen a niños integrados, algo que no se veía antes. Estoy viendo mucha organización. Las Olimpiadas Especiales.

Sobre su participación en la Feria Internacional del Libro de Panamá, estará hasta el domingo en el stand 102 de lectura infantil en el Megapolis Convention Center. Cada día habrá distintas actividades a las que todos están invitados.

Mirando al futuro, asegura que se enfocará en este proyecto y el resto, por lo que aguantará un poco el lanzamiento de su siguiente libro, esto porque desea darle más promoción y que se pueda distribuir en más locales comerciales de Panamá.

Contenido Premium: 0