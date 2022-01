Steven Weber de la serie Chicago Med destapa todos sus secretos

Una gala de varias franquicias han vuelto con el inicio del 2022 de la mano de Universal TV La franquicia Chicago y la legendaria “La Ley & El Orden: UVE” renuevan temporadas para darle la bienvenida al nuevo año. Las historias insignia de la señal dicen presente y preparan la mejor dosis de acción para no desprenderse de la pantalla y disfrutar de la mejor ficción.

Desde el próximo 10 de enero a las 9 p.m. Universal TV prepara munición pesada y estrena las nuevas entregas de las series más emblemáticas del catálogo de Dick Wolf. “Chicago Med”, “Chicago Fire”, “Chicago PD” y “La Ley & El Orden: UVE” comienzan el recorrido de sus nuevas temporadas y enero será el mes para disfrutar de ellas.

Crítica tuvo la oportunidad de entrevistar al actor Steven Weber, famoso que interpreta al personaje del Dr. Dean Archer en la serie Chicago Med y él contó detalles de lo que podemos esperar para este año.

Para empezar me gustaría preguntarte ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de tu actual personaje Dean Archer?

La parte más fácil ha sido ser bienvenido en el programa y trabajar con todos los actores y las personas de producción, son muy amables y divertidos y brillantes en lo que hacen. Lo más difícil ha sido pronunciar términos médicos lo cual es completamente extraño para mí, algunas veces se siente como si estuvieras quebrándote los dientes, decir cosas que normalmente nunca diría. Estoy muy agradecido de estar trabajando en esta industria y en este programa que no tengo quejas, estoy muy feliz de estar trabajando con esta compañía entonces al final realmente no hay nada difícil.

Hablando de la compañía ¿qué piensas sobre toda la franquicia de Chicago? ¿Crees que el género se mantiene y cómo lo ves en unos años?

Como compañía es brillante, Dick Wolf entiende lo que las personas les gusta ver, lo hizo exitosamente con la Ley y el Orden y lo ha hecho igual con la franquicia de Chicago, está lleno de personajes con lo que uno se puede identificar, que son emocionantes, que son realistas pero también entretienen. No veo que eso cambie en un futuro de alguno manera, de hecho creo que si cambia va a cambiar para mejor, va a ser algo más profundo, se convertirá en algo fantástico. Esta temporada de Chicago Med es emocionante es impactante de muchas maneras también, hay muchas personas que van a estar muy sorprendida por lo que pasa.

Hablando sobre los personajes que has interpretado ¿crees que hay algún personaje que debas interpretar en tu vida, es decir, que sientas que lo debes hacer?

Tal vez, la cosa es que he estado trabajando por mucho tiempo, entonces he tenido la oportunidad de trabajar en muchos personajes, creo que mi meta es convertirme en algo más real e ir más profundo en cada personaje, espero que pueda tener esa oportunidad más allá de esto; me encanta interpretar a Dean Archer por todas esas razones, puedo ir más profundo y me puedo identificar con él, es complicado, controversial y no necesariamente agradable y algo interesante para mí es descubrir el por qué y por qué sucede eso, no es sólo porque es un tipo malo en un programa de televisión, tiene problemas, está triste, eso es interesante para mí de interpretar.



¿Comedia, drama o acción, qué es lo que más te gusta?

Bueno no hago acción, nunca lo he hecho entonces posiblemente eso sería divertido. Comedia es genial y generalmente todo el mundo está en un buen humor y drama es lo que estoy haciendo actualmente. Me encanta hacerlo todo, de hecho, denme acción, háganme un súper héroe de Marvel, todos están siendo representados menos los viejos, deberían hacer a un adulto mayo un héroe, lo pueden llamar “Hombre vendaje”.



En este tiempo de la pandemia ¿cómo ha sido tu trabajo, ha sido más complicado o simple?

Ha sido un poco más complicado porque hay más tiempo que se le está dando a tomarse pruebas, usando mascarillas y manteniendo el distanciamiento, entonces es un poco complicado pero el hecho de que aún puedo trabajar y mantener este trabajo me hace muy agradecido, entonces cualquier complicación que haya son menores comparado con lo que muchas otras personas se han enfrentado, no ha sido para nada malo; nos hacemos pruebas literalmente todos los días y siempre usamos mascarillas hasta que dicen “acción” y luego nos las quitamos, pero si tenemos que hacer eso, lo hacemos, queremos mantener el negocio y el programa funcionando.

Para finalizar, ¿qué podemos esperar de este personaje y de esta nueva temporada?

Creo que mi personaje va a sorprender a muchas personas porque mientras al inicio no les agradaba mucho, era muy volátil y un poco extraño, se ha convertido en alguien con quien identificarse, se ha ablandado un poco pero al mismo tiempo no es alguien con el que sea fácil tratar o que no le importe o un personaje heroico como tiene el programa; siento que la audiencia va a estar sorprendida de la interacción que mi personaje va a tener con otros personajes, como dije, vamos a decirle adiós a algunas personas, vamos a darle la bienvenida a otros, va a ser interesante.