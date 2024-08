Su comentario no fue para una persona en específico

Doralis Mela volvió a aclarar que su hermano no es ninguna botella, esto después de que publicara un video expresando que ella también se merecía un auxilio económico.

La expresentadora recibió algunos comentarios, en uno de ellos una cibernauta le dice que es una “ardida buscando tarima”, que mejor contara que su hermano era una botella.

Mela expresó que lo que dijo en su video no era para una persona en específico, pues no menciona nombres, habló en general, porque si la lista no sale, los beneficiados seguirían calladitos, y le importa el tema porque es dinero de todos los panameños.

“Por otro lado, mi hermano no es una ‘botella’. En un tiempo, como a muchas personas les pasó, por necesidad, por más que entregó diplomas y experiencia laboral, eso no importó. Se vio obligado a inscribirse en un partido político a cambio de un trabajo (jamás recibió dinero sin hacer nada, siempre trabajó por su salario mínimo). Hoy en día, se salió de ese partido y sigue trabajando honradamente, viajando todos los días como cualquier panameño, enfrentando el tráfico, cumpliendo con su horario para recibir su salario mínimo”.

Afirmó que si su hermano es una botella entonces que se lo demuestren. “Si mi hermano es una ‘botella’, por favor demuéstrenmelo, porque que yo sepa, él vive en mi casa y lo veo todos los días trabajar muy duro. Incluso yo misma le ayudo a preparar su loche”, puntualizó la vocalista de “Grandes Ligas del Pidín”.

