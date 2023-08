‘Su música no morirá’

El tipiquero Cristian Nieto agradeció a Dios por permitirle gozar de su padre Ceferino Nieto, quien falleció el pasado 13 de agosto; y reiteró que su música jamás morirá.

En un video en su cuenta de Instagram, el famoso dedicó palabras de agradecimiento por las muestras de cariño de todo el pueblo panameño tras el fallecimiento de su padre. Fue la primera vez que se dirigió a sus seguidores.

“Gracias Señor porque pusiste a Ceferino Nieto como mi padre. Tengo mucho que agradecerle a mi papá, él me decía que ‘el día que muera te voy hacer mucha falta’, y es verdad”, manifestó desde su auto.

Por otro lado, pidió disculpas a todas las personas que no les ha podido contestar: “La gente se muere cuando se olvida, pero jamás me olvidaré del viejo... Públicamente quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Me disculpo con las personas que no he podido contestarle los mensajes”, expresó.

Destacó que su padre era su consejero y amigo. “Le dije a mi papá, desde hace mucho tiempo, y lo mantengo, la música de él no va a morir... le pido nos sigan apoyando, el ambiente musical no es fácil... Con mucho más ganas vamos a seguir”, señaló Nieto.

Por último, dijo que van a preparar un mix de la música de las canciones de su padre para que sus fanáticos gocen con ellos.

