Su novio es más de lo que soñó

La cantante panameña Erika Ender abrió su corazón, para contar detalles de su vida amorosa, personal y profesional, aprovechando el lanzamiento del video oficial de su canción “Si te quieres quedar”.

La artista, mediante un Live en su cuenta de Instagram, detalló que esta canción se da en un momento muy especial para ella; y es que, tras cinco años de proyectos profesionales y personales, abre su corazón para disfrutar del amor, al cual le dedica su sencillo, que registra más de 28 mil vistas, en YouTube (está disponible en todas las plataformas digitales)

El tema forma parte de su álbum MP3-45, que es una producción basada en historias personales de Ender “para mí, la música ha sido mi doctor”.

La canción en mención fue escrita por Erika y César Franco; y su video grabado en Boquete, Chiriquí, lugar donde Erika pasó parte de su infancia.

Cabe destacar que Ilka Ender produjo el video, con la dirección fotográfica de Carlos Giner.

La panameña dijo que, tras su divorcio, hace cinco años, decidió dedicarse a su fundación y proyectos personales “estaba dedicada a transformar vidas, para mí es una adicción ver como una persona puede tener cualidades y no sepa cómo utilizarla, mi energía estaba en desarrollar mi carrera, en desarrollar esa práctica filantrópica, en estar con mi familia y viajar”.

Destacó que la COVID-19 le ha dejado grandes reflexiones, a su novio y un perro, además de hacerla regresar a sus raíces.

“El COVID-19 me puso un freno, me paró la viajadera. Me puso más tiempo conmigo misma, a disfrutar de las cosas sencillas de la casa, creo que a todos nos ha pasado eso… me hizo traer un perro de nuevo a mi vida, y un novio… y es no quiere decir que durante estos 5 años no tuviera pretendientes”, expresó la cantautora.

Añadió: “Decidí que quería disfrutar mi libertad, en tener muy claro los objetivos que tenía como persona. En mi lista tenía, al hombre imposible… quería llegar a mejorarme, al punto quería atraer a mi vida una persona como la que yo quiero tener a mi lado”.

Emocionado y con un brillo en los ojos, Ender manifestó que su enamorado, quien es el protagonista de su reciente video, le llegó con más de lo que había pedido.

“La pandemia me trajo a mi raíz, me trajo a la persona con todo lo que tenía en mi lista complicada y un poquito más, no creo en los cuentos de Disney (del para siempre), sino en el tiempo que uno dedique en dar lo mejor de sí, a la vida y a la relación. No lo quise hacer público (su noviazgo) antes para conocernos mejor, ya llevamos seis meses … No es una figura pública, tiene su vida privada a lo largo de sus años, y ahora está con una. Quería compartir este momento de felicidad (su nueva oportunidad amorosa)”, declaró Ender.

“Estamos contentos, está es la única canción del disco que no había vivido. Es un ser maravilloso (su pareja), es lo que le sigue a la palabra caballero, una persona que cuida, cuerpo, alma y corazón… que no le tiene miedo a tener a una mujer al lado que sabe lo que quiere, es la persona que está haciéndome plural en estos momentos”.

Por último, la cantante istmeña expresó que se divirtieron mucho en la grabación de “Si te quieres quedar” e instó a sus seguidores a escuchar su canción y dedicarla.

“Nos divertimos haciendo el video, hicimos algo muy sencillo. Volví a mi raíz, creo que el amor te hace llevar a eso. Espero les guste la canción, y que tengan claras las cosas que quieren en la vida”, manifestó.