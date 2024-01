¡Su regalo de cumpleaños! Decidió vivir este nuevo año

La exmiss y escritora, Sheldry Sáez, celebra hoy un año más de vida, agradeciéndole a Dios por todas las nuevas etapas que han llegado a su vida.

Además, confesó que este nuevo año lo quiere vivir "sin muchas metas", pues toda su vida, lo ha arrancado con una larga lista de pendientes.

"Los treintas empezaron siendo una década que me cambió la vida. Me comprometí con un gran compañero, me casé y empecé a construir mi hogar en el que formaré mi familia. Hoy, día de mi cumpleaños, solo quiero agradecer a Dios por estas nuevas etapas que han llenado mi vida de ilusiones tan bonitas", señaló.

Añadió: "Tengo casi toda mi vida arrancando un año llena de metas, de resoluciones escritas y bien planeadas. Por primera vez, quiero recibir este año sin muchas metas para ir descubriéndolas en el trayecto. Un año para procesar todo lo que viví el año pasado de una forma maravillosa y sin pausas. Un año para fluir y disfrutar. Un año para aprender y dejarme sorprender".

Por último, comentó que decidió "vivir este nuevo año", y este será su mejor regalo de cumpleaños.

"Un año para observar lo que he construido hasta hoy y hacer los retoques necesarios. Un año para descubrir nuevas versiones en mí", sentenció.

