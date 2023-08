La presentadora Ingrid De Ycaza confesó que sufrió de depresión tras la muerte de su padre, y no lo sabía. Las declaraciones de la famosa se dieron en el famoso juego de preguntas de la plataforma de Instagram, donde le pidieron consejos para tratar la depresión.

"He estado aquí y sé que no importa lo que te digan para tratar de animarte, que a pesar de tenerlo todo, sientes que no tienes nada, Lo pasé con la muerte de mi papá y ni sabía. Buscar ayuda profesional siempre va a ser la mejor opción porque la depresión viene de un desbalance en tu cerebro y puede llegar repentinamente... Incluso puedes ser feliz y sufrir depresión", sentenció la cantante.

Por otro lado, brindó algunos consejos para quienes pasan por este mal: rodearse de gente que te quiere ver bien, hacer cosas que disfrutes mucho, escuchar música que te haga sonreír, bailar, alimentarse mejor, ejercitarse, meditar, escuchar Podcast y videos en YouTube, etc.

La panameña se mudó hace poco para México con su familia.

