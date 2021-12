Susan confía en la vacunación, espera su tercera dosis en el 2022

Susan Castillo está más que segura de que las vacunas salvan vidas, y aseguró que está a la espera de su tercera dosis, porque arrancará el 2022 con todo.

Haciendo un poco de docencia, afirmó que a lo largo de la historia se ha demostrado que las vacunas son efectivas, como lo han sido las vacunas para la papera, sarampión, influenza, fiebre amarilla. “Por toda nuestra historia hemos vistos los resultados efectivos de las vacunas, por qué no va a funcionar ahora la vacuna contra la COVID, claro que funciona”, detalló la presentadora.

Castillo aseguró que se ha mantenido trabajando durante todo este tiempo de pandemia, y gracias a Dios no se ha contagiado con el virus, por ello confiada en la vacuna, espera su dosis de refuerzo. “Yo he estado trabajando durante toda la pandemia y, gracias a Dios, no me he contagiado, y estoy esperando mi refuerzo que me toca en enero, y me lo voy a colocar”, puntualizó.

La también empresario dejó claro que el hecho de que estés vacunado no quiere decir que no te puedes contagiar, te protege es de que el virus no sea agresivo, y los síntomas pasen más rápido.