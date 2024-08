Susan renuncia a Medcom tras 25 años. Dice que no la botaron

La presentador Susan Elizabeth Castillo anunció en sus redes que renunció a su puesto en Medcom tras 25 años de laborar en ese medio.

A través de un video y un comunicado, indicó que se va del canal para hacer un cambio y emprender nuevos rumbos.

Antes de que se especulara que la habían botado, ella aseguró que decidió renunciar.

"Hoy, quiero tomarme un momento para reflexionar sobre la profunda gratitud que siento por todo lo que tengo. Cada día, agradezco a Dios por las bendiciones y por la fuerza que me da para enfrentar los desafíos. Me esfuerzo por mantenerme fiel a quien soy: Susan Elizabeth Castillo, una persona llena de energía vibrante y alegría, con una sonrisa que ilumina mi camino y un toque de locura que hace que cada momento sea especial", dijo.

Recalca: "Mis sueños siguen siendo mi guía y mi motivación, y seguiré persiguiéndolos con pasión y determinación. Agradezco por cada experiencia que me ha permitido crecer y por cada oportunidad que se presenta en mi camino. Mi esencia no cambiará, porque la autenticidad es lo que me define. Gracias, Dios, por todo lo que soy y todo lo que tengo".

Ella también hizo un comunicado en el que les dio las gracias a todos sus compañeros por todo el tiempo que la acompañaron y brindaron apoyo.

Aunque no detalla para dónde va, en redes ya se especula que tendrá un espacio en una institución del gobierno y ganará mucho mejor, aunque esto no se ha confirmado todavía.