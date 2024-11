Sustentó primera tesis doctoral en comunicación social

La periodista Vanessa Calviño celebra a lo grande otra meta más, ya es Doctora en Comunicación Social.

“Desinformación y Migración Irregular en la Selva del Darién” fue el título de la tesis de doctorado que sustentó la comunicadora, obtuvo la máxima calificación y se convirtió en la primera doctora en Panamá, Centroamérica y el Caribe.

“Un día me propuse ser doctora en comunicación… Me puse 3 metas!!! Las 3 fueron cumplidas con pasión, determinación y disciplina…“Gracias a todos los que me acompañaron”, manifestó Calviño en su cuenta de Instagram junto a algunas fotos de este momento de su sustentación.

