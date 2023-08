TalenPro tiene sus finalistas

TalenPro, proyecto liderado por la Fundación Puertas Abiertas de la cantautora y filántropa Erika Ender, anunció los finalistas para este 2023.

En una hermosa velada, TalenPro no solo dio a conocer este lunes, en el Teatro Pacific, los finalistas en las categorías: Mejor Audiovisual, Mejor Grupo de Baile, Mejor Canción y Mejor Intérprete, sino que también mostró un adelanto de lo que se verá en la gran final, que será el 22 de octubre.

Algunos de los finalistas son: (audiovisual) Roberto Guerra, del Colegio San Agustín de David; Angélica López, de la Escuela Bilingüe Santo Domingo Savio (canción); el Grupo Ja Mete GWAIRE DEL I.P.T El Silencio (baile); Amizaday Miranda del Colegio Beatriz Miranda de Cabal (canción); Elisa Palacio del I.P.T El Silencio de Bocas del Toro (canción); Jeydex del Colegio Ángel María Herrera de Coclé, (baile) Christopher Pinto del Instituto Urracá (canción); Dago Ornano y Yailyn Sanguillén del Colegio Eben Ezer de Colón (audiovisual) y el Grupo Crisol de Razas del Centro Cultural Chino Panameño.

En tanto, Erika Ender brindó una hermosa y emotiva reflexión sobre lo que se está logrando con TalenPro.

“Somos un proyecto país. Queríamos que vieran en ellos el cambio que estamos haciendo, no hay nada más lindo que apostar en algo y verlos florecer y luego tocarnos el corazón y decir vale la pena; decir no importa todo lo que está en contra. Que podamos sembrar inteligencia humana y que la inteligencia artificial sea para acortar tiempo y tener calidad de tiempo con los que amamos y no para reemplazar a otros seres humanos”, dijo.

Añadió que este año se trabajará en equipar 12 aulas inclusivas y honrar a Timothy Shriver, presidente de Special Olympics International (SOI).

