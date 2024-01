Tatuajes de Yoani generan ronchas y críticas. Muchos la defienden

Desde el anuncio de Yoani Ben por el Miss Universo muchos de los que siguen los concursos de belleza cuestionan a la empresaria, esto porque ella tiene varios tatuajes, por lo que creen que una Miss no debería tener eso en su cuerpo.

Antes de incursionar en el tema de los concursos, ella ya había dicho que eso se consideraba un arte y tenerlos no le representaba ningún problema en su diario vivir o proyectos.

Ahora al ser cuestionada recalcó que esto no representaba impedimentos y una pasada de maquillaje por el área resolvería el problema.

Como era de esperarse, muchos han criticado sus aspiraciones y le dijeron lo siguiente: "Nombe no, ella no va para ningún lado", "Toda tatuada, eso da pena, ninguna chica así debería participar", "Eso lo permiten ahora, ya no es un Miss Universo, ahora aceptan cualquier cosa".

Pero también hay personas que han dicho que misses pasadas han competido con tatuajes y la mayoría ni se acuerda, todo porque se maquillaron y pasaron tranquilamente, incluso, en el mismo Miss Universo.

