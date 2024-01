Teatro Nacional abre temporada con 'Estas Grandes Canciones'

Con "Estas Grandes Canciones" el Teatro Nacional de Panamá abrirá la temporada artística 2024, el próximo 30 de enero, a partir de las 8:00 PM.

El imponente escenario del Teatro Nacional cobrará vida con las melodías que han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. El evento contará con la participación de reconocidos artistas como Nilena Zisópulus, Ricardo Velásquez, Cristina de la Fuente, Alejandro Lagrotta, Irmat Quirós, Kassagia Jiménez, Nicole Puga, Génesis Padilla, Juan Diego Araúz, Ana Belén Croston y Ángel Credidío.

Bajo la producción de Jossie Giménez y en alianza con el Teatro Nacional, se ha elaborado una cuidadosa selección de canciones icónicas que abarcan diversos géneros y épocas, las cuales serán interpretadas con pasión en un escenario que promete cautivar a todos los presentes. Desde clásicos como "Don't Stop Believin" y "Historia de un Amor" hasta Medleys especiales de Ricardo Velásquez y Alejandro Lagrotta, el repertorio promete transportar al público a través de un viaje musical inolvidable.

"Sabor A Mi", "Como la Flor", "My Heart Will Go On", "Hasta que te Conocí", "What A Feeling", "Como una Ola", "Solo Pienso en Ti", "El privilegio de Amar", "Sueños Rotos", "Adoro", "¿Cómo te va mi amor?" y "¿Cómo es él?", entre muchas otras, son las melodías que se podrán disfrutar.

