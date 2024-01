Tekashi seguirá preso por violencia contra Yailín. Aplazan audiencia

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine seguirá detenido en República Dominicana, donde comparecerá ante un tribunal el jueves por cargos de violencia doméstica, esto luego de las acusaciones por la madre de Yailín, luego que supuestamente intentara lanzarla desde un segundo piso por una pelea.

El rapero, cuyo nombre verdadero es Daniel Hernández, permanece en una cárcel de la capital, Santo Domingo, donde fue arrestado el miércoles, acusado por su pareja, la también rapera y cantante de reggaetón dominicana Yailín la Más Viral.

Por el momento no se proporcionaron más detalles sobre el caso, y no estaba claro si Hernández contaba con un abogado, además, se espera que un juez decida el jueves si el rapero permanecerá tras las rejas o será liberado bajo fianza mientras continúa la investigación. El arresto es el más reciente roce de Hernández con la ley.

El famoso fue detenido en un hotel de playa en República Dominicana en octubre después de ser acusado de agredir a un productor musical local. Hernández y su pareja, una rapera dominicana conocida como Yailín la Más Viral, habían grabado en el estudio del productor.

Hernández también fue acusado anteriormente en Estados Unidos de usar a una pandilla violenta como un “escuadrón de sicarios personal”, pero evitó ir a prisión después de declarar contra los Nine Trey Gangsta Bloods, que operan en la costa este de Estados Unidos.

A la audiencia de hoy llegó su pareja Yailín y la madre de la cantante, misma que lo hizo en silla de ruedas.

Neither #yailin x #6ix9ine or #yailin mother wanted to talk to the press and refused to answer any questions, they push the date of the coercive measures for next week Thursday. pic.twitter.com/XtMMicftkL