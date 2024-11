Temporada de ‘1903: El Musical’ viene con tremenda sorpresa

Hace 5 años Diego de Obaldía se arriesgó a pasmar una idea loca con “1903: El musical”, y era “contar y cantar la historia de la Separación de Panamá de Colombia con música moderna”, y este sueño que ha cumplido con pasión y unión, ya va para su cuarta temporada.

Según detalló, para esta cuarta temporada tiene una gran sorpresa, de la cual todavía no puede dar mayores detalles, pero le pica la boca por hablar.

“Hace 5 años estrenó @1903musical, una idea LOQUÍSIMA que pretendía contar y cantar la historia de la Separación de Panamá de Colombia... con música moderna... y todavía no he bajado de una nube de incredulidad, agradecimiento, felicidad, ya llevamos tres temporadas y vamos para una cuarta, con una sorpresa tan grande para todo Panamá, que me está costando mantenerla guardada...”, expresó De Obaldía.

Además agradeció a quienes creyeron y forman parte de este proyecto. “Quiero volver a agradecer con todo el amor de mi corazón a quienes creyeron en este sueño, a quienes fueron parte de él, pero especialmente a ti, que lo apoyas, que lo compartes y que mantienes TU historia y tu amor por esta tierra maravillosa en tu corazón””, puntualizó el actor y productor.

