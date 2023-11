Tilda Swinton: "Para mí cualquier trabajo comercial es experimental"

La actriz Tilda Swinton (Londres, 1960) afirmó este lunes en Marrakech que para ella "cualquier trabajo comercial es experimental" y se mostró convencida de que aún se pueden hacer filmes "verdaderamente rompedores en los grandes estudios de cine".

La actriz, de descendencia escocesa y que vive en ese país desde hace años, ha dedicado gran parte de su carrera al cine experimental y demostrado su versatilidad en títulos como 'Io sono l'amore' (Yo soy el amor), 'Snowpiercer' (Rompenieves), 'The Grand Budapest Hotel' (El gran hotel Budapest) o 'We Need to Talk About Kevin ' (Tenemos que hablar de Kevin).



En Marrakech, Swinton defendió la innovación artística en el cine orientado al gran público: "Para mí cualquier trabajo comercial es experimental", afirmó.



"Creo que aún hay maneras de hacer trabajos verdaderamente rompedores en los grandes estudios de cine", añadió la británica, que ganó en el año 2008 el Óscar por su papel secundario en 'Michael Clayton'.

Para Swinton, meterse en los estudios de Hollywood, "aunque fuera solo un tiempo", ha sido "muy interesante".



"Ir a esos grandes y antiguos salones sagrados, y ver si siguen siendo sagrados o no, es muy importante", dijo para añadir que luego "volver a casa" y trabajar "de una manera mucho más decidida" con directores como Joanna Hogg, significa para ella "paz".



"Pero veo la magia en ambos mundos. Hay magia en todos sitios porque todo depende de la gente", agregó en un encuentro con el público en el marco del Festival de Cine de Marrakech.



Las personas, insistió, son las que hacen las películas, porque el guión, añadió mostrando antes su respeto por el trabajo de los guionistas, "es solo un trozo de papel que tiene que coger vida en la pantalla".



Esta actriz y también artista -ha hecho varias 'performances', incluso en el MoMA de Nueva York- recordó que cuando fue a la universidad paró de escribir y empezó a actuar.



"A menudo pienso que cada película que hago será la última y que volveré a hacer lo que realmente debo hacer: escribir". Swinton explicó que solía escribir poesía y ha publicado algún ensayo, pero que normalmente escribe "cosas que nadie lee".

