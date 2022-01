Tipiquero 'Pony' Camarena vende carne ahumada y lleva plata a su casa

El conocido tipiquero Abdiel "El Pony", Camarena, ganador de Cuna de Acordeones en 2007 ha estado desaparecido del mapa tras el inicio de la pandemia y aunque muchos pensaban que se había retirado de la música, lo cierto es que tuvo que diversificarse para sumar el sencillo en esta pandemia.

Al contactarlo, reveló que su fonda que había puesto llamada "Fonda El Pony", quedó a un lado y como no tenía chance con los bailes por las disposiciones del Minsa, lo que hizo fue crear un anexo en esa zona y vender carnes ahumadas, puerco, res, chorizo y más alimentos. Este nuevo local está ubicado en Paso Blanco, San Francisco, Las Garzas, por lo que invita a la gente a dars su vuelta por allá.

"El negocio va bien gracias a Dios. Ya tenemos dos años y estamos trabajando en eso. La situación se puso complicada y esta fue una gran opción para seguir a flote y pagar cuentas. Como sabes la música está aguantada, casi nadie está haciendo baile, no es que no se haya querido salir, simplemente no se presta para que se realicen", dijo.

Abdiel detalla que no ha dejado la música y tiene pensado reunirse con los demás muchachos para lanzar material nuevo, con la finalidad que los seguidores puedan escuchar nuevas canciones.

El famoso afirma que le han preguntado mucho sobre la música, pero por estar en el negocio lo había suspendido por un tiempo. El resto del grupo también se dedicó a trabajar en otras cosas y en algunas empresas de la localidad.

Camarena espera que la situación mejore en estos momentos y que pronto puedan volver a los escenarios como antes.