Tito El Bambino, el salvavidas musical de Leny De La Rosas

El salvavidas musical, así define Leny De La Rosa a Tito el Bambino, después de comprobar que los sueños se hacen realidad, al grabar el tema “Si nos pasamos de tragos”, junto al puertorriqueño, conocido también como “El Patrón”.

En entrevista exclusiva para Crítica, Tito El Bambino y Leny hablaron de su nuevo tema, “Si nos pasamos de tragos”, el cual, según detalló Tito El Bambino, nació en un campamento de productores. La canción habla de las cosas bonitas de cómo conquistar una mujer y las diferentes situaciones en un nuevo romance.

“Yo tengo experiencia en otras ramas del arte, el teatro, en la actuación, pero mi añoranza siempre fue la música, y que hoy yo esté en un mismo track, en un mismo videoclip, con este señorón, de verdad para mi es un gran lujo, es un sueño cumplido, es un gran aprendizaje”, manifestó Leny, nacido en Cuba.

Para De La Rosa salir de su zona de confort, la actuación, no fue nada fácil, hasta llegó a pensar que había tirado a la borda su carrera actoral. “Hubo un tiempo en que las cosas no estaban pasando, hasta que llega un dueto mágico con este señor, ese es mi salvavidas musical... yo llegué a pensar de que había tomado una mala decisión de dejar mi carrera como actor, pensé que había tirado a la borda mi carrera, hasta que llegó este señor y dijo ‘sí se puede’”.

Para El Bambino, grabar la canción con Leny De La Rosas, un artista relativamente nuevo, es darle la oportunidad para que crezca en el ámbito musical, pues asegura que cuando lo vio sabía que ahí no habría fallo. “Leny había sacado una canción que estaba sonando muchísimo en Puerto Rico con De La Ghetto y a la gente le gustó muchísimo, así que cuando me hablan de él, yo soy una persona de vibra, cuando conozco a Leny yo dije nombe aquí estamos seguros...”, afirmó Tito.

El intérprete de “el amor” asegura que “es importante dejarle saber a los nuevos talentos que no se preocupen por ser alguien, sean ustedes, aquí hay tiempo y espacio para todo el mundo, yo pienso que la música nos da la oportunidad de desarrollarnos y encontrarnos a nosotros mismos y llevar la conquista... me gusta gente que esté llena de iniciativa y de cambios en su vida, la gente tiene miedo de fracasar, pero lo que no saben es que cuando tu fracasas vas directamente a la victoria siempre y cuando tengas ese empeño en la vida de crecer”.