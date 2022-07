Tito Nieves llega a Panamá para brindar un gran concierto

El salsero Tito Nieves se encuentra en Panamá desde hace unas horas y vino con todo para brindar un gran show, esto como parte de su tour Legendario Íntimo 2022

El famoso por éxtivos como "Fabricando Fantasías", "De mi Enamórate", "El Amor más Bonito", "Eres Linda", "Señora Ley", y muchos más, se presentará esta noche en el Hotel Riu.

A su llegada el artista aseguró que está feliz de volver a cantar en tierras panameñas, lugar que ha sido como su segunda casa.

"Hay muchos que tienen que mantenerse para tener su trabajo, es como todo en la música. Hay muchos compositores, pero no tienen el apoyo. Necesitamos esa visión joven en la música en estos momentos. A mí me encanta el YouTube, cuando llegas a los 60 todo es recuerdos, paso horas. Mi esposa me dice mucho de eso", dijo en una entrevista a los medios a su llegada.

Por Panamá se presentará en tarima el cantante Víctor Jaramillo.

#ShowCri ¡Prepárense! Tremendo show brindará hoy el salsero Tito Nieves en Panamá. El artista está muy feliz de presentarse en nuestro país. Asegura que a sus 60 años está bien y planea seguir en la música hasta que Dios quiera. pic.twitter.com/oZ1DD1MUU8 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 16, 2022

