Tobe Love le dice pe...a a Chamaco; hay peleas del que más ronca

¡Esto es guerra! Los cantante Tobe Love y Chamaco se dieron duro al cuestionarse, por un lado uno soltó un comentario afirmando que solo Boza y Sech le daban palo. Esto molestó a su compatriotra que de una respondió afirmando que estaba crecido y faltando el respeto al resto.

Todo el revulú inició luego que Chamaco comentara lo siguiente: "Y ni estando de turno cobran más que yo por un show. Ni todos juntos. En Panamá de mi generación solo me roncan Sech y Boza, los demás calladitos o nos vamos a una entrevista y mostramos después de Dios que nos ha dado la música. O visitamos la casa de mami y papi a ver cómo es que les va a la familia. Hay artistas que sus collares están más bonitos que la sala de su viejita, después hablan de humildad".

No es la primera vez que Chamaco hace este tipo de comentarios, sin embargo, en esta ocasión a varios no les gustó el comentario, uno de ellos Tobe Love que se cabreó por tales afirmaciones.

"Subiste a 2,500 o todavía los 2,000 que me pediste esa vez por Discoteca Energy? Después de haberme dado los 150 (payaso) por apoyarte en tu evento en Anclas. Perra de ver...Y en mi cara me dice que no me va a dar contra, no trust", mencionó.

La gente en redes está dividida y afirman que ambos deben soltar sus plenas para ver quién es más gallito, además, que son los fans los que deben elegir y no ellos.

Chamaco ya ha tenido sus roces con otros artistas, pero por lo general no con palabras tan fuertes de por medio.

