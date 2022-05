Tom Cruise es recibido con ovación en el Festival de Cannes

Con una gran ovación y las 1.000 personas de la sala Debussy del Palacio de Festivales puestas en pie ha sido recibido esta tarde Tom Cruise en el multitudinario encuentro con la prensa organizado por el Festival de Cannes con motivo del homenaje que le rinde en su segunda jornada.

El festival le rinde tributo por el conjunto de su carrera coincidiendo con el treinta aniversario de su única aparición en el certamen, cuando vino a presentar el filme "Far and Away", del director Ron Howard.

Ahora Cruise estrena "Top Gun: Maverick", secuela del mítico filme de Tony Scott de 1986. La estrella de Hollywood mantiene una conversación en el escenario con el periodista Didier Allouoch y esta noche participará en el preestreno mundial de su nuevo filme.

En vísperas del preestreno, Cruise visitó a la Patrulla Aérea francesa en Cannes, que esta tarde sobrevolará la alfombra roja.

