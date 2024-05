Tommy: 'Si botas tu voto permites que te traten como pordiosero'

Contenido Premium: 0

Tommy Real la tiene clara, le dejó saber a sus seguidores que hoy no es día para habladurías, hoy se demuestra en las urnas lo que deseamos para nuestro país. "Ya no hay tiempo para habladurías, ahora es cuando se debe demostrar qué deseamos para nuestro país no vendas tu voto, al hacer eso permites que te traten como si fueras un pordiosero", destacó el artista urbano. Por último, "La Voz del Romantic Style" pidió a sus seguidores ejercer su voto a criterio.