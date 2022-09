Totti: 'Miré su celular, había otro, leí nos vemos en el hotel'

El famoso futbolista Francesco Totti ha revelado nuevos detalles sobre su separación con Ilary Blasi, y su romance con Noemi Bocchi que dejará a muchos con la boca abierta, esto luego que afirmara que todo se fue a la po... por revisar unos chats y descubrir que era venado.

El excapitán de la Roma, aseguró en una entrevista con la Corriere della Serra que él no fue el primero en traicionar, insinuando que Blasi lo engañó primero.

“No es cierto que yo haya sido el primero en traicionar. Dije que no iba a hablar y no lo hice, pero he leído demasiadas burlas en las últimas semanas. Algunos incluso han hecho sufrir a mis hijos”, aseguró Totti.

Afirma que la crisis matrimonial inició durante la primavera del 2021, sin embargo, desde antes ya venían algunos problemas.

“He vivido un periodo difícil, primero porque dejé de jugar y luego vino la muerte de mi padre por el covid. También pasé yo el covid fuertemente durante 15 días. Sin embargo, cuando más la necesitaba, mi esposa no estaba“, dijo Indicó que a sus oídos llegaron rumores sobre la supuesta infidelidad de Blasi durante el verano pasado.

“En septiembre empezaron a llegar los rumores. Me decían, mira Ilary tiene otro. Efectivamente era más de uno”, lamentó Toti. También confirmó que le revisó el teléfono a su esposa para confirmar esos chismes.

“Nunca lo había hecho en 20 años. Ni ella nunca lo había hecho conmigo, pero cuando recibí advertencias de diferentes personas, en quienes confío, comencé a sospechar. Miré su celular y vi que había una tercera persona que hacía de intermediaria entre Ilary y la otra“, destacó.

Totti también desglosó que uno de los mensajes decía “Nos vemos en el hotel; no, es más prudente de mi parte“. El italiano afirmó que enterarse de la realidad lo llevó a caer en depresión, y que conocer a Noemí lo llevó a sentirse bien nuevamente.

Noemí Bocchi es la actual pareja de Totti, con quien inició una relación luego de descubrir la infidelidad de Ilary. “Solíamos pasar el rato como amigos. Luego, después del Año Nuevo, se convirtió en una historia. Ilary salió con otros hombres antes de que naciera mi historia con Noemí”, concluyó.

