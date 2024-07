Trans Linda Yepes habla de su relación con Petro y no ha negado nada

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está metido en tremendo lío, esto luego que la trans Linda Yepes apareciera en el programa Despierta América y diera muchas vueltas para hablar de su presencia en Panamá.

La famosa modelo y presentadora es vinculada al mandatario, esto luego que alguien lo grabara mientras daba un paseo por el Casco Antiguo de Panamá junto a una mujer que no es su esposa, Verónica Alcocer.

En la grabación se muestra al mandatario caminando de la mano con la mujer y riendo mientras pasean, fue tomada la noche del sábado en Panamá, Petro asistió a una cena previa a la toma de posesión del presidente electo José Raúl Mulino.

Al ser confrontada por la presentadora de Despierta América la famosa no negó en ningún momento que no haya nada con Gustavo Petro, además, le dio muchas vueltas a su respuesta, argumentando que ha recibido amenazas y también que fue contactada por parte de la Presidencia de Colombia.

Para rematar, cuando le preguntaron si estuvo en Panamá estos días, también se volvió un mar de nervios y risas, que no terminaron en nada. "No puedo darles detalles, en estos momentos no puedo darte una respuesta, como sabes he recibido amenazas de la oposición. Me están señalando, he recibido amenazas, tengo miedo", dijo.

La presentadora insistió en decir que posiblemente las imágenes se crearon con inteligencia artificial, pero ella no soltó nada, hablando de temas de la comunidad LGBT.

Como era de esperarse, muchas personas ya están seguras que era ella la que estaba acá, pues tanto misterio junto y el supuesto llamado desde la Presidencia dan a entender que era la de las fotos.

También la cuestionaron por querer ganar fama de esta polémica, a lo que la mujer contestó que no era así, porque ya ha trabajado en varios medios y es famosa. Aseguró que ha estado ya en Panamá y ama el país, pero sin negar o confirmar nada.

La esposa de Gustavo Petro y el presidente no han dicho nada todavía de este escándalo.