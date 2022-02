¡Trasero falso! Uno de los tres Spider-Man ta' plano, afirma Holland

El actor Tom Holland es una máquina de soltar adelantos exclusivos cuando no debe y regarla constantemente. Esto es lo que ha hecho ahora al revelar que durante la filmación de Spider-Man: No Way Home usaba culo falso para verse más llamativo.

Durante una entrevista con Seth Meyers (vía ScreenRant), el protagonista de Spider-Man: No Way Home ha vuelto a confirmar ambas cosas revelando un secreto, digamos, posterior, de uno de sus compañeros de reparto.

¿De qué se trata? Pues de que, durante el rodaje de la última aventura de Peter Parker en pantalla grande, Holland descubrió que otro de los 'Spideys' de cine usaba una prótesis para camuflar el estado de unas nalgas afectadas ya por los estragos del tiempo.

"Voy a soltar un spoiler, y no voy a decirte de quién se trata, pero uno de nosotros tiene un trasero postizo en su traje", anunció Holland, añadiendo que cada miembro del público tendrá que imaginarse de quién se trata.

"Recuerdo estar en el plató en plan 'Wow [finge mirar un trasero]... Oh, espera un momento, eso no es de verdad", remacha el actor inglés.

Aunque los trajes con padding no son nada raro en el cine (no digamos ya en las películas de superhéroes), nos deja con la tarea de imaginar quién cargó con ese falso trasero.

Con 46 años a cuestas, Tobey Maguire podría ser el sospechoso más firme. Sin embargo, Andrew Garfield tiene 38 años y su físico también lo pone comocandidato.

Por otro lado, se menciona que es normal que hayan recibido ayuda de parte del departamento de vestuario para lucir la musculatura del personaje.

