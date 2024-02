Travina Springer habla de la serie The Irrational por Universal TV

The Irrational llega a Universal TV para inaugurar una prometedora temporada de estrenos con la mejor ficción del género policial.

Esta serie se sumerge en la historia Alec Mercer (Jesse L. Martin), un reputado profesor de psicología con un nutrido conocimiento sobre el comportamiento humano, que dejará a merced del FBI sus habilidades para resolver casos complejos y, al mismo tiempo, ayudar a desbloquear un misterio que es parte de su doloroso pasado.

The Irrational sigue la efectiva fórmula del detective poco convencional con un don particular para detectar todo aquello que los demás ignoran. Alec no es técnicamente un detective, sino un profesor universitario y fuente de consulta frecuente para el Buró Federal de Investigaciones, lugar de trabajo de su ex esposa, Marisa Clark (Maahra Hill), cuyas aptitudes marcarán la diferencia a la hora de desenredar casos de alto riesgo y extrema complejidad.

Inspirado en la obra Predictably Irrational del reconocido profesor en comportamiento económico y escritor Dan Ariely, este drama procedimental le permitirá al espectador descubrir lo que se esconde detrás del comportamiento humano y cómo la particular e inesperada forma de interpretar los actos humanos de este académico, serán determinantes al momento de resolver casos que comprometen a gobiernos, fuerzas del orden y grandes corporaciones.

La serie está escrita por Arika Lisanne Mittman (La Brea, Timeless) y protagonizada por Jesse L. Martin (The Flash). Además, cuenta con un reparto estelar integrado por Maahra Hill (Delilah), Travina Springer (Ms.Marvel), Molly Kunz (Chicago Fire)

Travina Springer (Ms. Marvel) reveló detalles a este medio sobre su participación esta gran serie y cómo se complementó con su personaje.

¿Puedes compartir con nosotros algún momento memorable que recuerdes de tu personaje?

Sí, sin desvelar nada, diría, en primer lugar, que es un personaje muy divertido y que podemos contar historias muy divertidas, pero creo que un momento que destaca es al final del cuarto episodio, cuando ves a Kylie y Alec siendo hermanos y haciendo algo juntos que deja muy claro que se quieran, que han crecido juntos y que son familia, y... Recuerdo que cuando lo vi en el guión, me asusté de que esto fuera a pasar, pero cuando llegamos al momento, fue muy divertido y memorable porque la parte de Jesse fue improvisada. Así que, sí, no desvelaré nada, pero digamos que verás uno de sus talentos.

Hablando de tu personaje, ¿puedes describir algún sentido fuerte de la personalidad y cómo tu personaje llegó a la vida, lo que sucede con ella y cómo es intrigante durante toda la historia?

Creo que Kylie vino a la vida y bueno, en primer lugar, Kylie es este espíritu libre cuya vida es, ya sabes, una serie de experimentos irracionales, y creo que desde el principio suena como una persona divertida de interpretar. Puedo relacionarme con Kylie de alguna manera, yo soy de mente abierta, espíritu libre, me encanta viajar, y me encanta tomar riesgos, pero Kylie toma mucho más riesgos que yo y que a lo que estoy dispuesta a hacer, ella es también un poco no sé si decir irresponsable, pero creo que puedo ser un poco más racional de lo que puede ser ella, así que creo que es divertido interpretar a un personaje que llega a estirarme de esa manera como yo nunca haría eso, porque Kylie lo haría o lo intentaría. Creo que es un conjunto muy divertido con el que se puede jugar y puedo ser divertida, con Alec y en general en todas las otras escenas puedo ser divertida y me encanta hacer eso también.

Has participado en muchos proyectos éxitos, así que, ¿en qué se diferencia tu experiencia en “The Irrational” de cualquier reto o momento destacado que hayas encontrado durante este programa, que haya sido especial para ti?

Creo que, ya sabes, una de las grandes cosas de trabajar en “The Irrational” es que está en la transmisión de legado, que es una muy específica, es una muy diferente, la experiencia en donde te sientes como que vas a estar en casa de la gente con regularidad, lo cual es muy agradable, y tengo la oportunidad de trabajar con alguien que es un veterano en nuestra industria, y es Jesse L.. Martin, quien es simplemente amado y es muy emocionante llegar a estar en el set y aprender tanto de él; él crea un ambiente tan cálido y acogedor que es fácil sólo para interpretar fuera de, y creo que, ya sabes, una cosa divertida es que en nuestra fiesta, en donde estaban jugando estos bloopers y yo sólo recordaba, “oh, wow, la cámara está siempre rodando”, y hay como un montón de momentos divertidos en los que, ya sabes, es un drama, pero tenemos un montón de diversión en el set, y fue agradable recordar lo mucho que nos reímos cuando las cámaras no están rodando o tal vez cuando las cámaras están rodando.

La serie se titula "Lo irracional", ¿qué emociones o reacciones esperas que experimente el público al verla, especialmente en relación con tú personaje?

Oh, oh, me encanta, bueno, en primer lugar, creo que como, ya sabes, el tema es el comportamiento humano y cómo la gente hace cosas que son irracionales, y creo que realmente espero que el público pueda sacar algo sobre tal vez sus propias decisiones en la vida y los comportamientos de las personas que les rodean y tal vez obtener una mejor comprensión acerca de eso. Pero creo que en el caso de Kylie, espero poder inspirar también a otras personas a ser un poco más libres de espíritu, porque ella es, ya sabes, Kylie love color. También me encanta su apartamento, es tan lindo la forma en que diseñaron su apartamento, es simplemente increíble y también sólo se siente como que ayuda el estar en este espacio, me ayuda a sentirme aún más como ella. Así que espero que la gente pueda ver a alguien, ya sabes, una mujer fuerte, con talento, inteligente, que sabe quién es y no tiene miedo de probar cosas, pero también tiene esta hermana cariñosa, y podrás ver a través de la serie cómo se muestra por su hermano de diferentes maneras, pero también no tiene miedo de comprobarlo y recordarle que ella es sólo su hermana para ella, ya sabes, como todo el mundo que es este profesor de lujo, pero ya sabes, él es sólo Alec para ella.

¿Qué crees que hace que este programa sea tan especial y tan relevante en el mundo actual?

Creo que el programa es realmente especial y relevante en este momento porque, de nuevo, el comportamiento humano es a menudo irracional, y a menudo hacemos cosas basándonos en cómo nos sentimos en un momento o en información errónea y tomamos ese tipo de decisiones, y creo que en un mundo ahora mismo donde hay mucha desinformación y hechos alternativos y gente, hay mucha división, creo. Así que creo que este programa puede poner de relieve y tal vez hacer que la gente se sienta un poco más vista y tal vez educar al mundo acerca de por qué están haciendo las cosas que están haciendo, y tal vez de alguna manera que nos humaniza a todos y lo hace realmente accesible porque todos somos culpables de esto y creo que hay algo de sanación que puede suceder al ver este programa que es realmente grande y estoy muy emocionado por eso como que no sólo estamos resolviendo casos, pero también estamos haciendo un trabajo de curación, al mismo tiempo.

¿Nos puedes adelantar algo de sus futuros proyectos o de lo que te espera este año?



Oh, eso es tan emocionante, estoy haciendo algo de escritura, pero ahora mismo estoy muy, muy centrada en volver a Vancouver y filmar nuestra segunda temporada, se acerca y estoy encantada. Me va a tener muy ocupada (risas) Estoy muy emocionada de que volvamos, y no puedo esperar a ver lo que nos depara la próxima temporada porque la primera es muy emocionante y, sí, no voy a decir nada, pero tienes que verla, tienes que verla en Universal TV. Estoy muy emocionada de ver a dónde vamos y, en particular, con la historia de Kylie y cómo el público va a llegar a conocerla.

