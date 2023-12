Triste por la partida de ‘Dumbo’

La artista Brenda Lau está pasando por un momento triste, la partida de “Dumbo”, su perrito chihuahua, así lo expresó en su Instagram.

Además, dijo que no sabía que le dolería tanto su muerte, ya que llevaba años viviendo lejos de él. “Dumbo llegó a mi vida de una forma muy especial, me acuerdo que me llamaron de Chitré para ir a cantar en una fiesta de quinceaño y me preguntaron si me podían pagar con un chihuahua después de 3 meses, porque Dumbo en ese entonces estaba todavía en la barriga de su mamá Muñeca”, recordó.

Añadió: "Tres meses después me llamaron para ir a buscarlo, todavía me acuerdo muy bien la primera imagen de mi diminuto Dumbie tomando leche esa tarde. Contenta me lo llevé a casa y le pusimos Dumbo por sus enorme orejas. Nunca pensé que iba a doler tanto su partida ya que llevaba años viviendo lejos de él, y siento que le hice mucha falta estos últimos años a pesar de que quizás ya ni se acuerda quien soy cada vez que regreso a Panamá".

Lau destacó que tenía pensando visitar a Dumbo en febrero para el Año Nuevo Chino, pero se marchó antes de que llegara Navidad. "¡Adiós, chichi de mi vida! ¡Vuela alto y libre de sufrimientos! I love you, mi Dumbillo", dijo.

