¡Triste! Revela que perdió su segundo bebé

Isabeau Méndez recibió muchos mensajes de fortaleza el fin de semana, después de compartir con sus seguidores su triste noticia, perdió el bebé que esperaba.

Hace poco la actriz había revelado que estaba en la dulce espera de su segundo bebé, sería un varoncito. Dentro de todo el proceso, afirmó que está bien, y decidió hacerlo público por cuestiones de trabajo, ya que si dentro de unos días la ven tomando una copa de vino, no se alarmen ni llenen su bandeja de mensajes cuestionándola por lo que toma o preguntándole por su embarazo.

Publicidad

“Entramos al hospital y sadly bebé no salió con nosotros… Honestly no quería publicar nada, pero tengo mil posts de trabajo acumulados that need publishing, y creo que iba a ser raro que me vieran tomándome una copita en Navidad con la familia o me felicitaran en la calle sin barriga no?”, detalló Méndez.

Destacó que en estos 10 años trabajando como Content Creator ha sido testigo de como las redes se han convertido en un espacio tóxico, y esto le ha enseñado a manejar con mucho cuidado sus publicaciones, “ESPECIALMENTE cuando se trata de niños…no saben cuantas veces dudé antes de publicar el embarazo to begin with, pero bueno, supongo que algunos temas no se pueden evitar”, manifestó.

Para la tranquilidad de sus seguidorres comentó que todos fue manejado por excelentes profesionales, y confía que dentro de unos meses habrán buenas noticias. “Al menos aún era temprano, y si bien es triste por la ilusión de la espera, hopefully, en unos meses habrán buenas noticias otra vez”, dijo Isabeau.

Contenido Premium: 0