"Tú vales más mami", "perro infiel". Defienden a Sasha tras el queme

Las redes sociales están que arden con el revulú de la piloto y creadora de contenido Sasha Nikyta, joven que fue participante en la tercera temporada de La Máscara y le dio vida a Cosmix.

Para ponerlos en contexto, todo esto se dio luego que se revelara una infidelidad entre una pareja de pilotos. Por supuesto la gente averiguó bien la situación y tras descartar nombres, llegaron a la conclusión que se trataba de la reconocida Sasha Nikyta.

En X varios expresaron sus teorías hasta que alguien dijo lo siguiente.: “Yo solo diré que Sasha Nikyta, we love you. Aquí estamos tus amigas, que no te conocemos, apoyándote y deseándote lo mejor, porque te lo mereces"

Otro sin tapujo dijo: "¡HOMBRE NO ES GENTE! Mi única esperanza era Adrián, ¿cómo ch.. quemas a alguien como Sasha Nikyta, frennnn?"

Obviamente todos se fueron a las publicaciones de Sasha y lo primero que descubrieron es que ella no había publicado nada de Adrián, por lo que de una dijeron que ese era man de la película.

En rumores que circularon, al parecer, la creadora de contenido habría pedido una licencia para separarse de su pareja por este revulú.

La vaina se puso más candela cuando se conoció que el macho de Sasha la quemó con una azafata durante los últimos cuatro años.

La afectada reaccionó dijiendo lo siguiente: “Unos labios rojos, un buen outfit y vamos pa’ lante”. Con esto daba a entender que era cierto.

Luego de ello muchos se desataron y le dijeron de todo al man. "Ese es un perro, vales más", "No te merece mami", "Cierra ciclos, hombres abundan y llegará uno mejor", "Tenía que ser una zo...a azafata", fueron algunos de los comentarios más leves que le han dicho.