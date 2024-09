Universal+ estrena la temporada 50 de Saturday Night Live

Universal+, el servicio de contenido premium con miles de horas de contenido de la más alta calidad, anuncia al estreno en Latinoamérica, el 28 de septiembre, de la temporada 50 de Saturday Night Live, el emblemático show de sátira política y sketches creado en 1975 por Lorne Michaels.

El programa se transmite en vivo los sábados a las 10:30 p.m. desde los icónicos estudios de NBC en el 30 Rock (Rockefeller Center, Nueva York). A lo largo de los años, ha sido un trampolín para comediantes que luego triunfaron en Hollywood, convirtiéndose en grandes estrellas. Universal+ ofrecerá el regreso de Saturday Night Live en exclusiva para Latinoamérica, completamente en directo a través de Universal Premiere.

La versión subtitulada estará disponible una semana después en la app de Universal+. Esta temporada excepcional contará con un prorama especial en vivo que se realizará el domingo 16 de febrero de 2025, la forma perfecta para coronar “un fin de semana de celebración”.

Considerado por la revista TIME como “uno de los mejores 100 programas de televisión de todos los tiempos” y ostentando el récord del show con el mayor número de nominaciones al premio Emmy en la historia (ha competido por 305 estatuillas y obtenido 84 premios), Saturday Night Live ha sido la plataforma de lanzamiento de las carreras de grandes comediantes como Chevy Chase (National Lampoon’s Vacation), Chris Farley (Coneheads), Bill Murray (Ghostbusters), Eddie Murphy (Shrek), Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld), Robert Downey, Jr. (Oppenheimer), Phil Hartman (NewsRadio), Chris Rock (Madagascar), David Spade (Hotel Transylvania), Sarah Silverman (School of Rock), Mike Myers (Wayne’s World), Adam Sandler (Happy Gilmore), Molly Shannon (Never Been Kissed), Will Ferrell (Zoolander), Jimmy Fallon (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), Seth Meyers (Late Night with Seth Meyers), Bill Hader (Barry), Kristen Wiig (Bridesmaids), Kate McKinnon (Barbie), entre muchos otros.

Por otro lado, las actrices, guionistas y productoras Tina Fey (Mean Girls) y Amy Poehler (Inside Out) formaron una de las duplas más memorables del show gracias a su talento para liderar de 2004 a 2006 el segmento de noticias, Weekend Update, uno de los tantos hitos de un programa que este año tendrá su merecida celebración y que incorpora flamantes integrantes al equipo.

