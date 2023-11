Usan su imagen para estafar

Nando Boom alertó a sus seguidores de que están usando su imagen para estafar. Afirmó que solo se hace responsable de lo que él publica en sus cuenta oficial, Nandoboompanama.

Destacó que no tiene que ver con inversiones de ninguna clase, por lo que si le llega un mensaje a través de redes que no son de su cuenta, no tiene nada que ver con eso. “Mi gente mucho cuidado con publicaciones falsas, cuide su dinero que en las redes están utilizando mi imagen para tratar de estafar. Si prestan atención usan foto montaje y en otras ocasiones han usado la imagen de diferentes personalidades, no haga caso de publicaciones que no sean ni mi cuenta oficial. Bendiciones”, exoresó Nando Boom.

