Usaron parte de la placenta de Amaranto para plantar un árbol

El cantante colombiano Camilo reveló qué hicieron con la placenta de su hija Amaranto. Dijo que la dividieron en cápsulas, una parte la ingirió su esposa, Evaluna Montaner, y la otra fue utilizada como abono en una tierra donde plantaron un árbol de mango tailandés.

La semana pasada, en su canal de YouTube, el intérprete de “Vida de ricos” y su esposa subieron un nuevo video en donde respondieron varias preguntas de sus fanáticos que le enviaron a través de sus “stories” de Instagram, y una de ellas era sobre lo que hizo con su placenta.

“Relájense con esa pregunta siempre. Sí, me la comí, me la encapsularon y me la comí” , dijo Evaluna, mientras su esposa respondió bromeando “la hicimos al BBQ con salsa Teriyaki”. Por lo que Montaner reafirmó “son pastillitas y me las comí”.

En este nuevo clip, Camilo confesó que realmente su pareja no ingirió todo, detalló que sobraron algunas partes y para aprovecharlas, la usaron como abono para un árbol para su pequeña.

“Después de hacer todo el proceso completo para el tratamiento de Evaluna, con lo que quedó de la placenta sembramos este mango tailandés. Es simbólico para que crezca y sea el arbolito de Amaranto”, explicó el artista.

Mostró que él mismo fue el encargado de plantarlo con ayuda de otro hombre quien a su lado excavó la tierra, la mezcló y aplanó las raíces para garantizar que la planta crezca y de frutos.

