Va saliendo de su depresión post parto

La actriz y empresaria Patricia De león siente que finalmente, luego ya de un año, está saliendo de su depresión post parto, por lo que instó a sus seguidoras madres a tengan paciencia ya que todo pasará.

Con una fotografía junto a su hijo, la famosa dio una breve reflexión del tema y dio algunos consejos para las mujeres que pasan por lo mismo.

“A ya un año de haber dado a luz siento que finalmente voy saliendo de la tortura de la depresión post parto. La depresión post parto si existe, no la ignores, si te sientes que te estás ahogando y estás siempre abrumada, lloras a cada rato y por nada, si te sientes sola, aun estando rodeada de personas y que no vez la luz al final del túnel, si sientes que has perdido tu norte y no sabes cómo volver a ser tú, te alejas de todo y de todos, te da miedo todo, hasta salir de tu casa y más con el bebé en el auto, no tiene tiempo límite”, manifestó De León.

Reiteró que las mujeres “no están locas”, solo están pasando por una depresión, por lo que le recomendó buscar ayuda, tener mucha paciencia, arreglarse, aunque no salgan de su casa y tomar tiempo para sí misma.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio