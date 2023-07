Valeria Duque se cabrea. Reacciona a la ruptura de Rosalía y Rauw

Una publicación compartida de VALERIA DUQUE (@valeriaduqueh)

"Estuve ausente ayer porque considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante las ofensas y acusaciones injustas y falsas", aclaró la también creadora de contenido.

"Hoy, decido escribir por si acaso puedo generar algo de conciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad... Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y en cambio veo lo fácil que es destruir y atacar, difundiendo información engañosa y malintencionada", seguía.

En su comunicado dice lo siguiente.

Ha querido juzgar a las personas que no son consecuentes con la salud mental ajena: "Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás, pero, tristemente, hay muy poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios. Las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y les agradezco a todas las que sí hablan con más consciencia".

"Nunca antes estuve involucrada en una situación así, todo lo que se está diciendo sobre mí es falso. No tengo ninguna relación con la persona con la que se me está vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir la reputación de varias personas", ha aclarado.

Mediante el comunicado, también ha querido resaltar su profesionalidad en el panorama en el que trabaja: "Llevo mucho tiempo en la industria del entretenimiento, conozco a gran cantidad de personas del medio y he trabajado en el mismo durante años. He participado en proyectos importantes a nivel mundial y toda la gente que me conoce, la comunidad que me sigue y me apoya, ha visto de cerca el crecimiento de mi carrera y mi trabajo, en el que me he caracterizado por mi profesionalidad y disciplina".

Finalmente, ha decidido acordándose de los que la defienden: "GRACIAS a todos los que me han enviado su buena energía. Los que Sí me conocen y saben quién soy son demasiados. Con ellos, elijo quedarme con la verdad y mi conciencia tranquila".

