Vanessa, ex de Japa, revela que él no se cuida y se gastaba la plata

La expareja del cantante Japanese dedició revelar todo lo que ha pasado en la vida del cantante Japanese, esto tras todos las críticas que han hecho contra ella y su hija, que siempre han estado a su lado.

Ella decidió hablar tras el reportaje hecho por Luis Casis, en el que se dio a entender que estaba en total abandono, motivo por el que muchas personas en redes sociales le echaron la culpa a su familia de haberlo dejado solo.

A través de un live de la Wyznick, Vanessa narró que hasta el año pasado ella vivía junto al cantante y era la que lo estaba ayudando, sin embargo él no tomaba las medidas y cuidados pertinentes.

"El 5 de junio del año pasado el me dijo que yo me voy, tú no puedes llegar a las 12 de la noche o 1 una de la mañana, tú estas buscando una recaída", contó .

Incluso, contó que un día él tomó la decisión de irse porque no aguantaba los reclamos de ella.

También reveló que el cantante no estaba tomando sus medicinas, al contrario lo que tomaba eran viagra, algo que podría causarle la muerte. Esto salió a relucir, debido a que un apartamento que le regalaron en Paitilla por un empresario de Colón, supuestamente el famoso lo usaba para meter mujeres a cada rato.

"El no tomaba sus medicamentos, yo me encontré un poco de medicamentos en el baño, porque él no estaba ingiriendo sus medicamentos", agregó Vanessa.

Respecto al motivo del que Japanese estaba solo en una casa, indica que ella estaba organizando la mudanza a Praderas de San Lorenzo, pero todo se complicó por el fallecimiento de un cuñado.

Dentro de las fuertes revelaciones, destaca que el famoso no ha cambiado para nada, por las constantes infidelidades y malos tratos. En este punto recordó que el cantante la abandonó junto a su hija de 17 años.

Aunque se dejaron hace un año y no son pareja, ella siguió apoyándolo en todo lo que necesitara, sin importar que él no lo apreciara.



Y tal como se especuló en redes por parte de amistades cercanas, en este punto es mejor comprarle las cosas que necesita enseguida y no darle dinero, pues en el pasado el dinero que le han dado se lo gasta en comprar ropa de marca y cosas de poca utilidad.



Algo que no se sabía es que la dama que sale en el video de Luis Casis no quería que la grabaran en video y tampoco autorizó esto, al ser la dueña de la casa que le estaban alquilando, por lo que decidió desalojarlo inmediatamente y desligarse de toda la ayuda que le iban a brindar.

Recalca que junto a Vanessa, Casis ofreció ayudar con un lugar para que Japanese se quedara, pero esto no le agradó y le prohibió a excandidato a vice seguir grabando y exponiendo al artista.

Luego de ese incidente, estonces intervino Sech y su padre, que es un pastor de iglesia para pagar un geriátrico e internar a Japanese, algo que fue aceptado por Vanessa al ver que todo estaría en orden.

Vanessa lo seguirá apoyando a pesar de la situación por la que pasa.

Luego de este hecho el que decidió hablar fue el presentador Luchito Williams, mismo que también fue cuestionado por las críticas en su contra, más que todo porque hace un tiempo hizo un evento y lo ayudaron con dinero

"Me quedé callado muchas veces para no decir lo que me enteré hablando con Vanessa. Y eso que recibía comentarios mal intencionados diciendo que hasta nos habíamos quedado con la plata del evento que se le hizo de corazón a Japanesse, cuando todo se hizo transparente. Desde que hablé con @aramiscornejo, dueño de @chilloutpma, cuando fuimos a hablar con la gente de una marca de bebidas y hasta mis amigos de @showpropanama que donó 1,500 Dólares. Todo eso se le entregó en sus manos. Ya lo que hicieran con esa plata, ya no era cosas de nosotros. Pero bueno, hoy quisiera verle la cara a todos los que estaban hablando mal de las cosas que hicimos de corazón para él. Por eso a veces uno no quiere Ayudar, pero al final quedas siendo Malo", sentenció

