¡Vergue...o! Kang enfrenta más cargos de abusos contra mujeres

El actor Jonathan Majors se proyectaba para ser uno de los actores más cotizados del momento, primero como una de las piezas claves del futuro de MCU de Marvel. Donde recientemente apareció como Kang, en Ant-Man and The Wasp: Quantumania y la serie de Disney Plus, Loki. Y después con el éxito de Creed III, donde interpretó al antagonista de Adonis Creed, pero ahora está en problemas.

Todo esto cambia, pues a finales de marzo el actor fue arrestado por presunta violencia doméstica, después de una llamada al 911. Aunque su abogada Priya Chaudhry aseguró que el actor era inocente y que había declaraciones escritas y videos para probarlo, durante semanas no supimos nada del caso.

Mientras tanto, como parte de las primeras repercusiones del caso el Ejército de los Estados Unidos retiró los anuncios que había publicado con el actor y suspendió cualquier participación futura.

Según la revista Variety y el sitio Deadline la agencia de talento Entertainment 360 se ha separado de Jonathan. Además la agencia de relaciones públicas Lede Company ha retirado desde marzo al actor de su lista de clientes.

A esto se suma que la casa de moda Valentino y Majors por acuerdo mutuo han decidido que no se presente en la próxima Gala del Met. Y que el interprete de Kang según el sitio Deadline, ha perdido varios proyectos en semanas recientes.

La perdida de trabajo para Jonathan Majors no es la única mala noticia para el actor. De acuerdo con Variety una fuente cercana a la fiscalía ha dicho que más presuntas víctimas de abuso del actor se han acercado a cooperar con el caso.

Se espera que Majors comparezca ante la corte el próximo 8 de mayo. Su abogada Priya Chadhry sostiene que su cliente será exonerado y su esposo Andrew Bourke está sirviendo como publicista ante la crisis. Como parte de su estrategia Bourke dio a conocer los supuesto mensajes de texto entre la mujer con quien tuvo el altercado y Jonathan.

Disney y la Fiscalía ha declinado dar declaraciones y las cosas se complican para la casa del ratón. Ya que una de las personas que ha levantado la mano en contra de Majors también trabajo en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Majors aún tiene pendiente aparecer en la segunda temporada de Loki ya se encuentra en sus toques finales.

