Vico C regresa a la música con un disco que reclama ser premiado

El veterano rapero puertorriqueño Vico C declara a EFE que espera que "por lo menos" le nominen a los premios Grammy Latinos con su álbum "Pánico", que lanza mañana y que elaboró "esporádicamente" tras casi 15 años sin presentar nuevo disco por "asuntos legales".

"Por lo menos que me nominen y, si me nominan, pues más les vale que me den el premio porque yo no creo que exista, de los álbum que van a nominar, uno donde se haya trabajado más fuerte que el mío", revela el cantante, que ya tiene en su haber dos Grammy Latinos.

El conocido como "El filósofo del rap" cuenta en su entrevista con EFE en San Juan que "Pánico", compuesto de 13 temas, tiene "una historia particular" porque es "un álbum hecho esporádicamente".

Vico C explica que este disco, bajo el sello Nain Music, una división de Rimas Entertainment, se ha ido formando poco a poco, ya que cada vez que él creía que se iban a terminar esos asuntos legales, creaba un sencillo para regresar al panorama musical.

"Eran canciones con las que se pretendía hacer 'come back'. Tenían que ser geniales a mi entender, pues a cada una le metí la fuerza que le meto con un álbum entero, cada una era un proyecto", subraya el compositor, explicando que "resultó beneficioso" porque salió "un álbum completo y variado".

Luis Armando Lozada, nombre de pila del artista, vuelve a la escena musical con este álbum que ya ha sido nominado a los Premios Tu Música Urbano en la categoría "El Comeback Más Duro".

"Las demás canciones no tienen menos ni más que estas canciones, porque se trata de diferentes ritmos, es un disco variado y aunque son diferentes ritmos y diferentes temáticas, la intensidad es igual y la calidad es igual", remarca el artista.

Vico C ofrecerá dos conciertos en Colombia este fin de semana del 17 y 18 de junio, en los que va a estrenar en vivo el disco, mientras termina de concretar su próxima gira internacional con la que viajará a Latinoamérica.

