¡Viene por otro 'hot dog'! Christian Nodal se presentará en Panamá

El artista mexicano Christian Nodal volverá a Panamá, así lo informó la empresa Magic Dreams.

El famoso estuvo en nuestro país el pasado mes de agosto del 2023 y en sus historias de Instagram y expresó que le gustó mucho, por lo que quería volver para un show. Además se comió un hot dog.

Nodal estuvo en Chile y Perú y de regreso a México, por la tormenta eléctrica tuvo que quedarse en nuestro país. “Hoy me siento bien agradecido de poder estar aquí en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá, y probamos la comida, está deliciosa... me la pasé muy bien, espero regresar muy pronto, ahora que fui comprar los cigaros me di cuenta que hay bastante gente que le gusta la música de uno...”, expresó Nodal en es momento.

Agradeció a todas esas personas que se topó, esperando volver a nuestro país, porque asegura que se pasó dos noche “bien lanzas”.

Christian se presentará en Panamá el próximo 21 de agosto en el Estadio Rod Carew

