Vin Diesel es acusado de agresión sexual. La víctima no podía hablar

El actor Vin Diesel es acusado de agresión sexual por su ex-asistente, Asta Jonasson, esto de acuerdo con documentos legales obtenidos por Vanity Fair.

La denuncia fue presentada en una corte de Los Angeles, California. Jonasson asegura que el protagonista de la saga de Fast & Furious la agredió sexualmente mientras trabajaba para él en 2010.

Según el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron durante el rodaje de Fast Five. En aquel momento, Jonasson, quien se acababa de graduar de un programa de cine de Los Angeles, fue contratada por la compañía del actor, One Race, para organizar fiestas y acompañar a Diesel en las mismas, además de asegurarse que éste no tuviera mujeres cerca cuando le tomaban fotografías.

De acuerdo con la demanda, la agresión habría ocurrido en septiembre de 2010, en el hotel St. Regis, cuando Diesel y Jonasson se quedaron solos por un momento en una suite. Según afirman los documentos, el actor “agarró las muñecas de la señora Jonasson, una con cada una de sus manos, y la llevó hacia la cama”. La mujer logró escapar y se dirigió a la puerta principal de la suite, pero Diesel la alcanzó y comenzó a besarla y tocarla de manera inapropiada, en contra de su voluntad.

“Vin Diesel se arrodilló, bajó el vestido a la Sra. Jonasson hasta su cintura y abusó sexualmente de su cuerpo, pasando sus manos por la parte superior de las piernas de la Sra. Jonasson, incluida la parte interna de los muslos”, se lee en la denuncia obtenida por Vanity Fair. “La Sra. Jonasson cerró los ojos, tratando de disociarse de la agresión sexual y evitar hacerlo enojar”.

Jonasson asegura que Samantha Vincent, hermana de Diesel, la llamó para despedirla. “Para ella estaba claro que la estaban despidiendo porque ya no era útil: Vin Diesel la había utilizado para satisfacer sus deseos sexuales y ella había resistido a sus agresiones. La estima de Jonasson fue demolida (...) Cuestionó sus propias habilidades y si una carrera exitosa requeriría que cambiara su cuerpo para avanzar”, señala el documento.

Además de la agresión sexual, la mujer también acusa a Diesel de “discriminación por motivos de sexo/género, infligir intencionalmente angustia emocional, ambiente de trabajo hostil, despido injustificado y represalias”.

De acuerdo con Jonasson, se había negado a denunciar por un acuerdo de confidencialidad que firmó al momento de ingresar a trabajar en la compañía del actor. No obstante, con la aprobación de la Ley Speak Out, que rompe con los acuerdos de confidencialidad en casos de agresión y acoso sexual, la mujer finalmente pudo presentar su denuncia.

Ni Vin Diesel ni su productora se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones en su contra.

En redes muchos han especulado que esto es para sacarle plata al actor.

