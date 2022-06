Vince McMahon deja la presidencia de la WWE por infidelidad

El Ceo de la World Wrestling Entertainment (WWE) Vince McMahon ha dejado el cargo, esto tras confirmarse que está bajo investigación luego de acusaciones de mala conducta por un supuesto pago de $ 3 millones que hizo a un ex asistente legal de la compañía, todo después de que la pareja tuvo una supuesta aventura.

LEE TAMBIÉN: Muere actor de Fear The Walking Dead de causas desconocidas

Un artículo del Wall Street Journal alegó que la junta de la WWE está investigando una serie de acuerdos de confidencialidad que las empleadas firmaron después de una supuesta mala conducta. Estás situaciones surgieron como parte de una investigación de la junta que comenzó en abril contra McMahon y su jefe de relaciones con el talento, John Laurinaitis (también conocido como el ex luchador Johnny Ace).

En un comunicado de prensa de WWE y su junta directiva, se anunció que la hija de McMahon, Stephanie, se desempeñará como directora ejecutiva interina y presidenta interina.

Ella tuiteó: "Hasta que concluya la investigación sobre las acusaciones recientes, me siento honrada de asumir el papel de presidenta y directora ejecutiva interina. Me encanta @WWE y todo lo que continúa haciendo para entretener a miles de millones en todo el mundo".

“He prometido mi total cooperación con la investigación del Comité Especial y haré todo lo posible para apoyar la investigación. También me he comprometido a aceptar los hallazgos y el resultado de la investigación, sean cuales sean”, dijo McMahon en un comunicado

"Amo esta compañía y estoy comprometido a trabajar con los Directores Independientes para fortalecer nuestra cultura y nuestra Compañía; es extremadamente importante para mí que tengamos un lugar de trabajo seguro y colaborativo. Me comprometí a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar al Especial El comité complete su trabajo, incluida la obtención de la cooperación de toda la empresa para ayudar a completar la investigación e implementar sus hallazgos", aseguró.

Vince McMahon ha estado envuelto en muchas polémicas en los últimos años.

Until the conclusion of the investigation into recent allegations, I am honored to assume the role of interim Chairwoman & CEO. I love @WWE and all it continues to do to entertain billions around the world. https://t.co/E2MushpoSG