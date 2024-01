Vino con más deudas de Cancún

El expresentador Franklyn Robinson se desahogó tras su viaje a Cancún, donde la pasó bien rico con su pareja, pero vino con más deudas. Pues le contamos que, mediante la plataforma de X, confesó que en su última visita a este lugar todo está más caro, por lo que tuvo que dar su “tarjetazo”.

“Acabo de terminar mis vacaciones, pero por la salud de mi perro, no regreso más a Cancún. Fue mi cuarta ida, pero hoy 2024 ha cambiado y siempre regreso con plata, esta vez regresé con más deudas por el ¡zaz!, tarjetazo", dijo.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Karina pide a Dios por Ecuador

Además, presentó una larga lista de por qué lo consideró muy costoso.

"Era mi trip favorito, porque era accesible, ya no, mejor me voy otra vez a Cartagena, Santa Marta, Tayrona, Barranquilla gasté menos de la mitad y gocé rantan y hasta en Medellín, donde me secuestraron con Escopolamina, gasté menos. Buenas noches, me desahogué", añadió.

Contenido Premium: 0