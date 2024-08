Vivitos y coleando, no caigan en estafas

En las redes circuló información que la artista panameña Erika Ender, al igual que el comunicador Alvaro Alvarado, habían fallecido.

La artista panameña de inmediato notificó que la información era falsa y facinerosos estaban usan la publicación en redes para estafar a la gente, por lo que aclaró que cuando llegue una noticia como esta verifiquen en su cuenta de Instagram.

“Por favor, REPORTEN a estas personas que buscan engañar y lucrar con lo ajeno. Parece que no se cansan de abusar de los demás. NADA QUE NO SALGA DE MIS CUENTAS OFICIALES VIENE DE MÍ. Siempre busquen donde estoy y verifiquen antes de caer en engaños o estafas, cualquiera que sea la noticia. No compren productos o crean historias que no estén en ESTA RED SOCIAL. Los quiero”, detalló Ender en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Alvaro Alvarado dejó saber que de él circulaba que lo habían matado, que estaba preso y que un Banco lo demandó.

“ATENCIÓN, no caigan en esta estafa.. Están usando mi nombre y mi imagen para estafar a los incautos. Atención @instagram esto es una estafa.. Encima pagan para divulgar esto”, puntualizó el comunicador.

