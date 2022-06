¿Volverá? La gente exige que Birna regrese al noticiero

Tras más de dos semanas de no estar las pantallas de noticiero, seguidores de la presentadora Birna Julissa Quintero se están desesperando y le dicen a la persona a los encargados del canal que es hora de que la pongan de vuelta.

Como ya sabrán desde hace unas semanas las famosa ha estado fuera de las pantallas por reglas del canal, tras varios cuestionamientos de su ropa y escándalos, sin embargo, seguidores afirman que las aguas ya se calmaron, por lo que deberían darle el chance otra vez.

Birna Julissa Quintero actualmente está en la redacción y en el programa de radio "Habla Ahora", con José Escobar, esto mientras su compañera Delia Muñoz cuida a sus recién nacidos.

"Ya es hora que vuelva, peores cosas pasan en este país y todo sigue igual", "Solo díganle que use ropa más holgada y ya", "Solo es un cambio, que se vista diferente y ella puede volver", "No entendemos por qué demoran, ella no hizo nada malo", eran parte de los cientos de comentarios que se podían leer.

Ella ha recibido muchos mensajes de apoyo de sus fans en los últimos días en redes sociales.