Vuelve a la esencia de Aurelio el baladista

“Magia” y “Duele menos”, son dos de los temas que trabaja actualmente Aurelio Tamayo, y los que evalúa si estrenarlos este año o el otro, pero según confesó, lo más probable es que estrene uno este 2020 y otro el próximo año.

Aurelio expresó que son dos temas bastante lindos, apegados a lo que ha sido Aurelio durante sus años de carrera, baladista, alejándose de estilo pop rock, terreno que estuvo tanteando en algunas de sus canciones, por lo que ha decidido volver como a la esencia que le gusta a sus fanáticos, el Aurelio baladista.

Publicidad

Revela que tanto “Magia” como “Duele menos”, son dos temas producto de las vivencias que ha tenido en su vida. La primera en mención trata de conocer a alguien de forma bonita e ir poco a poco conociendo a esta persona e ir enamorándose de sus cualidades; y “Duele menos” es una canción como de despecho, como un desahogo sentimental. “Hay muchas personas que tratamos de no ser vulnerables y hacernos los fuertes y al fin y al cabo parte de nuestra vulnerabilidad es lo que nos hace humanos, entonces creo yo que a veces decirlo, cuando siente, es importante”, resaltó Tamayo.

Un año diferente

Para Aurelio Tamayo, al igual que muchos de nosotros, el 2020 ha sido un año totalmente diferente, el que puede definir como un año bastante original. “Dentro de todo para mi ha tenido su alta y baja, y creo que ahora estoy en una de las altas, bastante contento con todo lo que está sucediendo en la parte profesional, en la fotografía me está yendo bien gracias a Dios, tengo salud que es lo más importante y mis hijas tienen salud, y verlas crecer, independientemente que estén cada una con sus madres, estoy superpendiente de ellas, todos los días trato de verlas, soy un papá responsable, querendón, bastante emotivo y me siento muy bien, creo que que la pandemia ha desenmascarado la parte negativa de mi vida, lo que tengo que alejar, y ha desenmascarado también lo positivo y me ha puesto personas positivas en mi camino para poder seguir”, manifestó.