Weinstein contrata a abogada de Cosby en caso de agresiones sexuales

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, condenado a pasar en la cárcel los próximos 36 años por diversos casos de agresiones sexuales en Nueva York y Los Ángeles, decidió contratar a la abogada del comediante Bill Cosby para apelar la sentencia que recibió en febrero en la Costa Oeste.

Jennifer Bonjean, la abogada penalista que consiguió anular la condena de Cosby en 2021, será a partir de ahora quien lidere el equipo jurídico de Weinstein para recurrir esa sentencia de 16 años de cárcel por delitos sexuales en Los Ángeles que se sumó a la que ya cumplía en Nueva York, informaron este lunes medios de EE.UU.



Además de representar a Cosby en su apelación ante el Tribunal Supremo de Pensilvania, Bonjean fue la abogada principal del cantante R. Kelly durante su juicio penal en Chicago y también defendió a Keith Raniere, líder de la secta sexual Nxivm.



"Bonjean Law Group y la propia Jennifer Bonjean entienden los problemas a los que se enfrenta Harvey y saben lo que necesita (...). Con este equipo, la apelación en Los Ángeles demostrará los errores en la aplicación de la ley y la posible parcialidad en la aplicación de la justicia", argumentó Juda Engelmayer, portavoz de Weinstein, en declaraciones a Variety.



El pasado 23 de febrero, el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles condenó a 16 años de prisión a Weinstein tras haber sido declarado culpable de 3 cargos de violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano.



Un jurado de California también lo había hallado culpable en diciembre de violación, penetración sexual y "cópula oral forzada" contra esa mujer tras un juicio que se prolongó durante dos meses.



El productor fue juzgado por 7 cargos (2 por violación y 5 por acoso sexual) que se basaban en acusaciones de 4 mujeres cuyas agresiones se produjeron entre 2005 y 2013. Todas presuntamente en habitaciones de hoteles de Los Ángeles.



Weinstein fue absuelto de uno de los cargos que se le imputaban y del resto el jurado no pudo llegar a un acuerdo de culpabilidad.



La hasta ahora defensa de Weinstein pidió en febrero un nuevo juicio a la jueza encargada del caso, Lisa B. Lench, y a los fiscales adjuntos, Paul Thompson y Marlene Martinez. Sin embargo, la moción no fue aceptada.



Weinstein también ha recurrido su condena en Nueva York, donde fue sentenciado a 23 años por agresión sexual en 2020.



Actualmente, está privado de libertad en el centro penitenciario de Mohawk (Nueva York), una prisión para hombres de nivel medio en cuanto a los estándares de seguridad.



La ola de señalamientos contra Weinstein comenzó en 2015, cuando algunas actrices comenzaron a alzar la voz en torno a sus abusos, pero Weinstein no vio su carrera derrumbarse hasta octubre de 2017.



The New York Times y días más tarde la revista The New Yorker destaparon un historial de acoso sexual perpetuado por el productor durante décadas.



El caso se convirtió en un estandarte del movimiento feminista #MeToo y animó a decenas de artistas a hablar sobre los abusos del magnate, entre ellas actrices consagradas como Uma Thurman, Angelina Jolie y Salma Hayek.

