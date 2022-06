Wigudun, Alma de Dos Espíritus, una mirada a las mujeres transgéneros gunas

El próximo jueves 23 de junio llega a todas las salas de cine de Panamá, el documental Wigudun: Alma de Dos Espíritus, bajo la dirección del productor argentino Fernando Muñoz.

Identidad, acción e intimidad del Grupo Wigudun Galu, agrupación de personas Omeggid del Pueblo Guna, es lo que se podrá ver en este trabajo, que finalizó su producción el año pasado.

Wigudun, alma de dos espíritus' es un recorrido por la vida, la lucha y la discriminación de este grupo, a través de cuatro protagonistas: Nandin, Yineth, Rosario y Débora.

“Es la primera vez que se hace un largometraje de este tema en Panamá, todos mis trabajos giran a los derechos humanos, este grupo me pareció muy particular, porque estaban muy invisibilizadas, que son indígenas, con problemas socioeconómicos, y me pareció interesante abordar el tema… Es importante defender a estos grupos”, señaló el productor a “Crítica”.

De acuerdo con Muñoz, para este documental se tomaron cuatro años para su realización, todo comenzó en el 2016, posteriormente, en el 2017, hubo ese primer acercamiento “el año pasado se terminó de grabar… Fueron cuatro años haciendo esto”.

Madres, parejas, profesionales y líderes del movimiento Wigudun, comparten en el documental su cultura a través de experiencias cotidianas, transmiten los conocimientos sobre Wigudun y, de esta manera, ponen en relieve una cultura ancestral amenazada por el avance de occidente sobre sus prácticas y costumbres.

Para Muñoz, los transgéneros están “en todos lados, pero nadie se para a mirarlos, a saber que existen”.

En cuanto, a lo más difícil de este trabajo dijo: “La película ganó un premio a la preproducción en uno de los fondos de cine, lo más difícil fue articular un discurso, que atraviesa la cuestión, étnica, social y de género, que sea un discurso respetuoso”.

Este documental estará por una semana en la cartelera de cines del país. Por último, Muñoz destacó que los fondos recaudados serán para las agrupaciones de las chicas, por lo que resaltó lo importante que todos puedan asistir.

