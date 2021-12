Willie González libró una batalla contra el cáncer y sobrevivió

El salsero boricua, Willie González, famoso por sus conocidos éxitos como "Pequeñas cosas", "Quiero morir en tu piel", sorprendió a todos sus fans, esto al revelar que acababa de librar una gran batalla contra el cáncer.

El artista compartió la información que mantuvo en secreto por largos meses, todo para no preocupar a sus seguidores.

González afirma que desde junio de este año 2021, estuvo ingresado en un hospital de San Juan Puerto Rico, donde fue sometido a una operación para estirparle un cáncer del que no específicó que parte le afectaba.

Detalla que no informó de manera pública ninguna información sobre el tema, para no preocupar a sus seguidores, pero que gracias a Dios se encuentra sano y listo para volver a los escenarios.

"A pesar de todo lo que todos hemos pasado con tantos problemas de salud, en junio de este año estuve en el hospital en San Juan Puerto Rico en la cual me sometieron una operación para estirarme un cancer y gracias a Dios todo salió bien. No quise publicar en aquel entonces para no preocupar a mis seguidores. Les comento que estoy libre del mismo ya que la intervención fue todo un éxito. Quiero darle las gracias a mi esposa Millie, que estuvo conmigo al frente de esta batalla hasta lograr recuperarme. También a toda mi familia, amigos y sobre todo a Dios por brindarme nuevamente una segunda oportunidad para seguir estar con mi amado público en cada escenario", detalló.

El famoso ha recibido muchos mensajes en su Instagram de seguidores que lo quieren mucho y desean verlo nuevamente en las tarimas.