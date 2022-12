¡Wopa! Birna Julissa Quintero celebra sus 50 años; ella ta' guapa

La expresentadora Birna Julissa Quintero está de fiesta y eso se debe a que la famosa llegó al quinto piso, además, se mantiene bien haciendo mucho ejercicio. Ella es la favorita de muchos caballeros que les encanta alagarla.

La dueña de los besitos dulces cumplió 50 años y decidió compartir este momento con todos sus seguidores.

“CUANDO AMAS LO QUE TIENES, TIENES TODO LO QUE NECESITAS”. Un año más de vida y ahora Sinnn cuentaaaa!!! Dios me ha dado muchos regalos en la vida. Tener unos Padres entregados y un ejemplo para mi,…Unos hijos maravillosos,….El privilegio de haber tenido un Esposo y mi mejor amigo “excepcional” ….y en lo profesional el poder trabajar en lo que me encanta, hacer periodismo en radio y tv.( Que esa llama no se apague). La vida da muchas vueltas", dijo.

Recalca: "Se qué hay personas muy buenas que sin conocerme oran por mí. Yo les deseo el triple de lo que me desean. Hoy recibo esos BESITOS DULCES. Happy Birthday to Me".

Este texto lo acompaño con una foto en la que se le puede ver muy feliz.

Hace poco tuvo un chasco con un robo y se volvió tendencia, sin embargo, ella vive de la mejor manera con su familia y ha decidido no complicarse para nada.

Muchas personas ya la han felicitado por las redes sociales.