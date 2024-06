Xuxa quiere colágeno y se somete a varias operaciones estéticas

Medios informan que la presentadora brasileña Xuxa, quien cumplió 61 años en el pasado mes de marzo, optó por una innovadora técnica estética denominada Daycare y se sometió a varios procedimientos estéticos en un lapso de 7 horas, todo esto acompañada por un equipo de 11 profesionales.

Según se informa, la técnica Daycare combina múltiples procedimientos estéticos realizados en un corto periodo. Xuxa eligió esta opción para estimular la producción natural de colágeno.

“A cierta edad, el colágeno desaparece. No importa si me alimento bien o me cuido, lo necesito debido a mi edad. Esta técnica ayudará porque saben que estoy en contra de procedimientos que alteren el rostro. Me preocupa mantener mi identidad”, dijo Xuxa.

Los procedimientos abarcaron diversas partes del cuerpo, según las necesidades de Xuxa. El protocolo incluyó Morpheus, tecnología que combina microagujas con radiofrecuencia para reducir la flacidez. Luego, se aplicaron bioestimuladores para reponer colágeno en manos, cuello y rodillas, y se utilizaron hilos tensores para promover la producción de colágeno.

También se usaron exosomas para la regeneración de la piel y microinjertos autólogos para tratar la alopecia androgenética y mejorar la salud capilar. El tratamiento concluyó con ultrasonido microfocalizado para realzar contornos faciales y abrir la mirada, manteniendo la naturalidad y armonía del rostro.

Una de las doctoras encargadas del procedimiento agregó que la principal dificultad del equipo fue coordinar los procedimientos simultáneos, comparado a menudo con un espectáculo, una orquesta o un ballet, donde cada miembro tiene un rol preciso.

