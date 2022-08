¿Y la tiradera? Embolille entre Kenny y Yemil quedó en el aire

Tras todo el problemón de Kenny Man y Yemil por temas musicales, al final los fans se quedaron con las ganas debido a que el reto que lanzó el intéprete de "Ni Gucci ni Prada" no fue aceptado.

LEE TAMBIÉN: Óscar podrían volver a entregar todos los premios durante la gala

Publicidad

Como ya es sabido Kenny dijo que Yemil no le llegaba a los talones, por un comentario que hizo sobre Pucho Bustamante, posteriormente lo retó a un duelo musical sin violencia de por medio.

"Este mensaje es para Bembutrio, Yemil, estoy en el estudio en que se graba. En este mismo estudio te esperaré el sábado todo el día y te esperaré. Te estoy dando todo el viernes para escribas tu letra", dijo.

Recalca: "Te espero el sábado. Yemil puro musical, nadie te quiere pegar, a diferencia tuyo no le pegamos a las mujeres. Solo tira lo tuyo. Si te tiró una plena no la vas a responder, dándote los bombos que eres el mr. esaypunchline"

Yemil le tiró al decirle que solo ha pegado un tema y ahora está desaparecido del mapa. Incluso que era mejor artista que él.

Pasó el día y la gente quería ver la pelea musical y al final no pasó nada. "Y entonces, mr punchline no tiene talento para tirar, qué pasó con ese man", "solo sabe hacer live y tirar indirectas a Kenny, queremos tiradera", "Dizque pegado y en tiradera no responde", "Dejen quieto a Yemil, es el más sonado de Panamá y Kenny no le llega", "Mejor ni respondas, tienes talento y lo de Kenny es envidia", se podía leer de ambas partes.